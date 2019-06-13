Пушков высмеял решение «переименовать» Киев

Парламентарий саркастически заметил, что после переименования украинской столицы ситуация в стране сразу улучшится.

Он также напомнил о введении на Украине новых правил написания русских фамилий, согласно которым антропонимы с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий, а в тех, что заканчиваются на -ск (ий), -цк (ий), появится мягкий знак.

"Отныне в США по просьбе Украины вместо Kiev будут писать Куiv, а на самой Украине вместо Дмитрия Донского появится некто Дмытро Доньский. И сразу дела пойдут лучше, и будет чем выплачивать кредиты МВФ, и хлынут инвестиции на истощенную землю, и станет город Кыив столицей мира".

Ранее стало известно, что Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене в международной базе наименования столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". Соответствующие изменения внесут в базу с 17 июня.

Как отметили в Посольстве Украины в США, это решение очень важно для изменения написания названия Киева во всем мире, в частности, на международных рейсах и в иностранных аэропортах.