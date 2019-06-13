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Пушков высмеял решение «переименовать» Киев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал решение Совета США по географическим названиям изменить правило написания названия Киева.
Парламентарий саркастически заметил, что после переименования украинской столицы ситуация в стране сразу улучшится.
Он также напомнил о введении на Украине новых правил написания русских фамилий, согласно которым антропонимы с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий, а в тех, что заканчиваются на -ск (ий), -цк (ий), появится мягкий знак.
"Отныне в США по просьбе Украины вместо Kiev будут писать Куiv, а на самой Украине вместо Дмитрия Донского появится некто Дмытро Доньский. И сразу дела пойдут лучше, и будет чем выплачивать кредиты МВФ, и хлынут инвестиции на истощенную землю, и станет город Кыив столицей мира".
Ранее стало известно, что Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене в международной базе наименования столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". Соответствующие изменения внесут в базу с 17 июня.
Как отметили в Посольстве Украины в США, это решение очень важно для изменения написания названия Киева во всем мире, в частности, на международных рейсах и в иностранных аэропортах.
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Политика , Дмитрий Донской , Алексей Пушков , Международный валютный фонд , Совет Федерации , Киев , США
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