В МИД России прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе

Сергей Рябков. Москва после инцидента с танкерами в Оманском заливе призывает все стороны к снижению напряжённости в регионе, в первую очередь вокруг Ирана , и считает инцидент отражением остроты ситуации, заявил замглавы МИД РФ

Иранские и арабские СМИ сообщили в четверг, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.

"Обстановка настолько взрывоопасная, что вероятность какого-то просчёта или недопонимания причин и последствий тех или иных событий в общем весьма тревожно складывается. В общем говорить о том, что это какой-то проходной эпизод было бы неправильно. Это отражение общей крайней остроты ситуации в этом регионе", — заявил дипломат.