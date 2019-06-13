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В МИД России прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе 

РИА Новости + ещё 2 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Москва после инцидента с танкерами в Оманском заливе призывает все стороны к снижению напряжённости в регионе, в первую очередь вокруг Ирана, и считает инцидент отражением остроты ситуации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Иранские и арабские СМИ сообщили в четверг, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
"Обстановка настолько взрывоопасная, что вероятность какого-то просчёта или недопонимания причин и последствий тех или иных событий в общем весьма тревожно складывается. В общем говорить о том, что это какой-то проходной эпизод было бы неправильно. Это отражение общей крайней остроты ситуации в этом регионе", — заявил дипломат.
"Нужны меры, по прежде всего, нормализации обстановки вокруг Ирана, нужно спокойно непредвзято разобраться с произошедшим, не делать скоропалительных выводов, которые могут по большому счету только масла в огонь подлить", — добавил он.
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Комментарии
Политика , Сергей Рябков , МИД , Иран , Москва
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