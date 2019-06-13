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Лавров 19 июня встретится с главой МИД Швейцарии 

ТАСС + ещё 4 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 19 июня в Москве переговоры с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.
"В ходе намеченных на 19 июня переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым планируется предметно обсудить широкий спектр российско-швейцарских отношений, основные международные проблемы, представляющие взаимный интерес. Будет также затронута проблематика представительства Швейцарией российских интересов в Грузии", — информировали в дипведомстве.
Кассис будет находиться с рабочим визитом в российской столице 18-19 июня.
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Политика , Азия , Кавказ , Сергей Лавров , МИД , Москва , Швейцария
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