В Госдуме оценили предложение Чубайса ввести углеродный налог

«В мировой повестке есть такая тема, как освобождение экономики от углеродного следа. Я думаю, что это, прежде всего, касается тех экономик, которые не имеют своих углеводородов. В нашей их избыток. Мы стоим на первых-вторых местах по добыче. Освобождаться от своего преимущества было бы глупо», — считает депутат.

Селезнёв отметил, что «по сути, Чубайс предлагает один из вариантов ухудшения положения — обложить налогом то, что у нас наоборот должно получать всевозможные преференции».

«Делать это ни в коем случае нельзя, точно не сейчас. Это приведёт к тому, что потребительские товары и не только, подорожают как минимум на величину этого налога», — заключил он.

Ранее Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.

По его словам, в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату Россия должна создать систему государственного учёта объёмов выбросов и решить вопрос о внедрении нового налога.