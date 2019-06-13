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Песков высказался о несанкционированной акции в центре Москвы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированную акцию, которая прошла в центре Москвы 12 июня.
«Это, наверное, прерогатива городских властей — непосредственно организовывать подобные акции или не давать на них разрешения, а также оценивать работу полиции»,
— заявил Песков, отвечая на вопрос о действиях полиции на шествии 12 июня, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что факты проявления необоснованной жесткости со стороны сотрудников полиции будут проверены.
«Нам известно, что действительно существуют жалобы на необоснованные, неспровоцированные проявления жесткости со стороны сотрудников органов правопорядка, мы читали сообщения об этом», — сказал пресс-секретарь, уточнив, что «в данном случае необходимые проверки будут осуществлены с тем, чтобы просто это не повторялось впредь».
Напомним, 12 июня прошла несанкционированная акция под лозунгами в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова — при этом сам журналист, освобожденный накануне, участвовать в ней отказался, а в редакции издания призвали не выходить на несогласованную акцию. По данным ГУ МВД по Москве, в ней приняли участие около 1,2 тыс. человек, более 200 из них были задержаны. Позже почти все были отпущены.
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Политика , Иван Голунов , Дмитрий Песков , РИА Новости , Москва
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