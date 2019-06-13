Песков высказался о несанкционированной акции в центре Москвы

«Это, наверное, прерогатива городских властей — непосредственно организовывать подобные акции или не давать на них разрешения, а также оценивать работу полиции»,

— заявил Песков, отвечая на вопрос о действиях полиции на шествии 12 июня, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что факты проявления необоснованной жесткости со стороны сотрудников полиции будут проверены.

«Нам известно, что действительно существуют жалобы на необоснованные, неспровоцированные проявления жесткости со стороны сотрудников органов правопорядка, мы читали сообщения об этом», — сказал пресс-секретарь, уточнив, что «в данном случае необходимые проверки будут осуществлены с тем, чтобы просто это не повторялось впредь».