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Путин надеется, что адаптация Зеленского пройдёт быстро 

RT на русском + ещё 8 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» выразил надежду, что адаптация Владимира Зеленского в статусе президента Украины пройдёт быстро.
«Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро», — сказал Путин.
Он отметил, что не давал оценок деятельности Зеленского на ПМЭФ.
«Потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе», — добавил глава России.
Также Путин выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
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Политика , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Mir24.TV
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