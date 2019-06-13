Путин надеется, что адаптация Зеленского пройдёт быстро

«Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро», — сказал Путин.

Он отметил, что не давал оценок деятельности Зеленского на ПМЭФ.

«Потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе», — добавил глава России.

Также Путин выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.