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Полицейские задержали на несанкционированной акции в Москве более 200 человек 

ТАСС 1 час назад
Сотрудники полиции задержали на несанкционированной акции в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в центре Москвы более 200 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
На акции в центре Москвы начались задержания
"В нарушение федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" около 1200 человек приняли участие в несогласованном публичном мероприятии. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), задержаны более 200 человек", — сказал представитель полиции.
По его словам, задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства.
В ГУ МВД пояснили, что столичные власти ранее согласовали проведение публичной акции на проспекте Академика Сахарова. В полиции отметили, что в центре Москвы в среду проходят культурно-зрелищные мероприятия, посвященные празднованию Дня России.
Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что в числе задержанных — блогер Алексей Навальный. Перед акцией сотрудники полиции предупредили одного из ее соорганизаторов — Илью Азара — о незаконности мероприятия.
Акция планировалась до освобождения Голунова и до заявления министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о невиновности журналиста. Сам Голунов сообщил, что не пойдет на несанкционированную акцию, что лучше заняться действительно полезными делами.
Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест, однако 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты и он был освобожден. Голунов изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули.
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Политика , Видео , Общество , Илья Азар , Иван Голунов , Алексей Навальный , Владимир Колокольцев , Правительство Москвы , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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