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Москалькова обвинила столичных полицейских в непрофессионализме 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прокомментировала задержание полицейскими в Москве участников несанкционированного митинга в поддержку освобождённого накануне спецкора издания «Медуза» Ивана Голунова.
Омбудсмен подчеркнула, что считает применение силы полицией проявлением непрофессионализма представителей силовых структур.
Нельзя применять силу ни в каком случае. Сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма, — сказала она журналистам.
Москалькова отметила, что это продемонстрировала недавняя ситуация с задержанным и обвинённым по надуманным обстоятельствам Голуновым.
Ранее сотрудники полиции и Росгвардии задержали порядка ста человек во время шествия в поддержку корреспондента сетевого портала «Медуза» Ивана Голунова, писал News.ru.
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Политика , Общество , Иван Голунов , Татьяна Москалькова , Росгвардия , Москва
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