Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прокомментировала задержание полицейскими в Москве участников несанкционированного митинга в поддержку освобождённого накануне спецкора издания «Медуза» Ивана Голунова.
Омбудсмен подчеркнула, что считает применение силы полицией проявлением непрофессионализма представителей силовых структур.
Нельзя применять силу ни в каком случае. Сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма, — сказала она журналистам.
Москалькова отметила, что это продемонстрировала недавняя ситуация с задержанным и обвинённым по надуманным обстоятельствам Голуновым.
Ранее сотрудники полиции и Росгвардии задержали порядка ста человек во время шествия в поддержку корреспондента сетевого портала «Медуза» Ивана Голунова, писал News.ru.