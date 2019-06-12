Москалькова обвинила столичных полицейских в непрофессионализме

Омбудсмен подчеркнула, что считает применение силы полицией проявлением непрофессионализма представителей силовых структур.

Нельзя применять силу ни в каком случае. Сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма, — сказала она журналистам.

Москалькова отметила, что это продемонстрировала недавняя ситуация с задержанным и обвинённым по надуманным обстоятельствам Голуновым.