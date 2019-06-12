Путин призвал россиян делать все для развития и процветания родины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия — это сильная система, и ее руководство и граждане будут делать все для ее дальнейшего развития и процветания.

"Сегодняшние лауреаты, специалисты по гравитационным волнам охарактеризовали эту систему как систему слабого взаимодействия. Чтобы понять, какие системы слабые, а какие сильные, чтобы давать оценки другим системам, нужно иметь свою сильную систему — с образованием хорошим, с наукой, с историей, с культурой. У нас с вами такая система есть — это любимая всеми нами наша родина — Россия. Будем делать все для ее дальнейшего процветания и развития", — сказал Путин в ходе церемонии вручения госпремий за достижения в сфере культуры и науки в Кремле.

Государственные премии Российской Федерации присуждаются ежегодно. По сложившейся традиции награждение лауреатов проходит в Кремле в День России. В среду глава государства вручил госпремии за 2018 год.