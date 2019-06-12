Глава Крыма надеется, что визит комиссара СЕ ускорит запуск международных рейсов в регион

"Мы рассчитываем на то, что это тоже даст результат в части, например, возобновления международных рейсов, в том числе, в аэропорт Симферополь", — сказал Аксенов журналистам в среду.

Он отметил, что любой гость из Европы может своими глазами убедиться в том, что происходит в Крыму. Власти региона готовы предоставить для этого все возможности, предложить любой маршруты поездки — на выбор гостей, чтобы те могли узнать, что сами жители полуострова думают о воссоединении с Россией, и донести их ответ до граждан своих стран.

Во вторник по итогам заседания Межведомственной комиссии РФ по делам СЕ сообщалось, что достигнута договоренность о визите комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович. Она посетит Крым 7-11 октября.