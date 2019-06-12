Умер посол России в Сенегале

Он занимал должность главы дипмиссии в Африке с 2014 года.

«Ушел из жизни блестящий дипломат, профессионал своего дела. На всех занимаемых постах Сергей Николаевич проявлял высокую личную ответственность и компетентность, отстаивая национальные интересы Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Церемония прощания с Сергеем Крюковым пройдет в главной больнице Дакара в среду, 12 июня. Соболезнования будет принимать канцелярия российского посольства.

Сергей Крюков родился в Москве в 1960 году. После окончания МГИМО с 1982 года работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел и дипломатических представительствах за рубежом. В частности он работал в Мали, Габоне и Мадагаскаре.

2003 по 2007 годы он был заместителем директора департамента Африки российского МИД. После до 2011 года занимал пост посла России в Зимбабве с аккредитацией в Малави. С 2011 по 2014 год был директором департамента Африки Министерства иностранных дел Российской Федерации пока не уехал в качестве чрезвычайного и полномочного посла России в Сенегал с аккредитацией в Гамбии.