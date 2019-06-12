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Елизавета II поздравила россиян с Днем России 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Британская королева Елизавета II поздравила россиян с Днем России. Об этом в фейсбуке сообщило посольство Великобритании.
Как отмечается, ведомство также присоединилось к поздравлениям монарха.
"С радостью направляю свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю национального праздника — Дня России", — говорится в сообщении.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента Владимира Путина и всех россиян с Днем России. В поздравлении он вспомнил о первой встрече с Путиным в "красивом российском городе-порте" Владивостоке. По его словам, эта встреча открыла "новую страницу в отношениях РФ и КНДР". Лидер КНДР также отметил большие успехи россиян "в строительстве сильной и преуспевающей страны, которая справляется со всеми вызовами и трудностями".
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Политика , Елизавета II , Чен Ким , Владимир Путин
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