Британская королева Елизавета II поздравила россиян с Днем России. Об этом в фейсбуке сообщило посольство Великобритании.
Как отмечается, ведомство также присоединилось к поздравлениям монарха.
"С радостью направляю свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю национального праздника — Дня России", — говорится в сообщении.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента Владимира Путина и всех россиян с Днем России. В поздравлении он вспомнил о первой встрече с Путиным в "красивом российском городе-порте" Владивостоке. По его словам, эта встреча открыла "новую страницу в отношениях РФ и КНДР". Лидер КНДР также отметил большие успехи россиян "в строительстве сильной и преуспевающей страны, которая справляется со всеми вызовами и трудностями".