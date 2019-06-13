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ЕС решил ввести новые санкции против России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 22 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Евросоюз планирует ввести против Москвы новые санкции из-за якобы непрекращающегося российского вмешательства в ситуацию на востоке Украины.
Агентство dpa со ссылкой на проект итогового заявления участников очередного саммита ЕС в Брюсселе сообщает, что из-за «непрекращающегося вмешательства» Москвы в ситуацию на востоке Украины Россия может подвергнуться новым санкциям, передает Deutsche Welle.
Одной из штрафных мер может стать «непризнание нелегально выданных российских паспортов» жителям Донецкой и Луганской народных республик, так как изданный в апреле соответствующий указ президента России Владимира Путина якобы «противоречит духу и целям минских договоренностей» 2015 года об урегулировании конфликта на востоке Украины.
Ожидается, что на саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы и решен вопрос об очередном продлении санкций против Москвы, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Ранее дипломаты ЕС одобрили продление санкций против России по Крыму. Отметим, что при этом внутри Евросоюза все чаще говорят о вреде антироссийских санкций, первые из которых были наложены еще в 2014 году.
Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства страны для жителей ЛНР и ДНР. Позже МВД заявило о тысячах заявлений на получение российского паспорта.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение гражданства России.
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Комментарии2
Политика , Европа , Владимир Путин , ЕС , МВД , ИА DPA , Деловая газета "Взгляд" , Deutsche Welle
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