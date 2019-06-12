В Совфеде о деле Голунова: должны последовать структурные изменения в правоохранительной системе

Член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с «Говорит Москва » подчеркнул, что «умолчать» о дальнейшем расследовании дела «ни у кого не получится».

«Здесь слишком много накала. Исходя из всего того, что случилось, [можно утверждать, что] наше гражданское общество зрелое. Оно по-настоящему заступилось за человека. Увести эту тему в сторону, что-то умолчать ни у кого не получится. Общество очень подогрето, и никто не рискнёт заниматься подобными вещами».

Сенатор убеждён, что необходим системный подход к решению проблемы сфабрикованных уголовных дел за наркопреступления. Он отметил, что дело Голунова — не единичный случай.

«Многие знают, что подобные факты имеют место, и уже оставить эту тему, как требуют некие представители правоохранительных органов, без внимания не получится. Вне всякого сомнения, этот факт вскроет ряд обстоятельств, которые могут привести к очень серьёзным организационным изменениям, структурным изменениям, в том числе и с освобождением от должностей разных лиц. Это должно сделать существенные структурные изменения в самой правоохранительной системе. Я хочу получить достоверную информацию, кто виноват. И вплоть до самого высокого уровня люди должны понести наказание».

Вместе с тем Клинцевич считает, что «необходимо соблюдать презумпцию невиновности в отношении всех участников» дела Ивана Голунова.

«Только суд дат правовую оценку. Журналистское сообщество заступилось за человека, в виновности которого не сомневалось. Я сегодня читаю интервью снятого полковника по наркоконтролю в Москве, которой однозначно говорит: «я не считаю себя виноватым и не считаю виноватыми своих подчинённых». Я очень хочу знать, он это говорит только, чтобы оправдаться, не до конца понимает последствия своих разговоров или действительно в силу обстоятельств и политической конъюнктуры мы можем сделать так, что пострадают честные офицеры? Я этого не хочу. Но если офицеры создали такие условия и мотивированно занимались фальсификацией уголовного дела в отношении журналиста, который вёл острые расследования, то эти офицеры должны быть очень жёстко наказаны».

Накануне уголовное дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова было закрыто. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев . Министр также сообщил, что в связи с делом Голунова намерен просить главу государства уволить начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД Юрия Девяткина

После освобождения Иван Голунов поблагодарил всех за поддержку и сказал, что «компенсацией моего морального ущерба будет то, чтобы такое больше не произошло ни с кем».