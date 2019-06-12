Член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с «Говорит Москва» подчеркнул, что «умолчать» о дальнейшем расследовании дела «ни у кого не получится».
«Здесь слишком много накала. Исходя из всего того, что случилось, [можно утверждать, что] наше гражданское общество зрелое. Оно по-настоящему заступилось за человека. Увести эту тему в сторону, что-то умолчать ни у кого не получится. Общество очень подогрето, и никто не рискнёт заниматься подобными вещами».
Сенатор убеждён, что необходим системный подход к решению проблемы сфабрикованных уголовных дел за наркопреступления. Он отметил, что дело Голунова — не единичный случай.
«Многие знают, что подобные факты имеют место, и уже оставить эту тему, как требуют некие представители правоохранительных органов, без внимания не получится. Вне всякого сомнения, этот факт вскроет ряд обстоятельств, которые могут привести к очень серьёзным организационным изменениям, структурным изменениям, в том числе и с освобождением от должностей разных лиц. Это должно сделать существенные структурные изменения в самой правоохранительной системе. Я хочу получить достоверную информацию, кто виноват. И вплоть до самого высокого уровня люди должны понести наказание».
Вместе с тем Клинцевич считает, что «необходимо соблюдать презумпцию невиновности в отношении всех участников» дела Ивана Голунова.
«Только суд дат правовую оценку. Журналистское сообщество заступилось за человека, в виновности которого не сомневалось. Я сегодня читаю интервью снятого полковника по наркоконтролю в Москве, которой однозначно говорит: «я не считаю себя виноватым и не считаю виноватыми своих подчинённых». Я очень хочу знать, он это говорит только, чтобы оправдаться, не до конца понимает последствия своих разговоров или действительно в силу обстоятельств и политической конъюнктуры мы можем сделать так, что пострадают честные офицеры? Я этого не хочу. Но если офицеры создали такие условия и мотивированно занимались фальсификацией уголовного дела в отношении журналиста, который вёл острые расследования, то эти офицеры должны быть очень жёстко наказаны».
Накануне уголовное дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова было закрыто. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев. Министр также сообщил, что в связи с делом Голунова намерен просить главу государства уволить начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД Юрия Девяткина.
После освобождения Иван Голунов поблагодарил всех за поддержку и сказал, что «компенсацией моего морального ущерба будет то, чтобы такое больше не произошло ни с кем».