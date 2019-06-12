В Крыму назвали претензии Киева на морской шельф абсурдом

Претензии Украины на территории морского шельфа вокруг Крыма абсурдны, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов

Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву и требуя подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать РФ выплатить компенсацию. В феврале 2018 года Украина подготовила меморандум, где была изложена позиция Киева по данному вопросу. Иск касается, в частности, якобы нарушения прав Киева на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма. Судебное разбирательство длится три года.

"Все претензии Киева на территории морского шельфа вокруг Крыма абсурдны. Крым является составной частью Российской Федерации, на территории которого распространяется исключительно российский суверенитет", — сказал РИА Новости Молохов.

По его словам, после воссоединения Крыма с Россией были изменены границы континентального шельфа, с чем украинская сторона должна смириться.

В мае 2018 года РФ внесла на предварительном этапе разбирательства возражения в отношении юрисдикции суда. В частности, как сообщала пресс-служба трибунала, российская сторона считает, что арбитраж не обладает юрисдикцией, поскольку разбирательство касается претензии Украины в отношении суверенитета над Крымом и поэтому не является спором относительно толкования или применения конвенции.

Россия отмечает, что конвенция по морскому праву не регулирует внутренние воды, а потому Керченский пролив не подпадает под конвенцию. Кроме того, положения об урегулировании споров, содержащиеся в договорах о госгранице и о сотрудничестве в использовании Азовского моря, исключают юрисдикцию трибунала в отношении претензий Украины.