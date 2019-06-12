Ошибочный путь: сенатор оценил требования Украины по газу в Черном море

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление представителя Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елены Зеркаль о том, что запасы газа в Черном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность.

"Никакого запрета на доступ (к нефти и газу в Черном море — ред.) нет. В своих территориальных водах делайте что хотите. Что касается шельфа, который не принадлежит Украине: они же не будут добывать нефть на шельфе, принадлежащем Российской Федерации? Что касается Керченского пролива, то он является проливом внутреннего моря…, правила судоходства или каких-то работ должны идти по согласованию двух стран", — сказал сенатор в беседе с RT.

По его словам, после того как Крым вернулся в состав России, Украина имеет опосредованное отношение к Керченскому проливу.

"Они имеют право проходить через него, уведомляя надлежащим образом начальника в порте в Керчи. Но добывать в Керченском проливе нефть или газ никто не позволит. К сожалению, украинцы ступили на ошибочный путь. Они продолжают нагнетать конфронтацию в наших отношениях. Если они хотят добиться улучшения в наших отношениях, надо идти с мирными предложениями", — отметил Джабаров.

Вместе с тем он подчеркнул, что арбитраж не имеет права решать вопрос о принадлежности того или иного шельфа.

"Это территориальные воды конкретного государства. Поэтому я думаю, что это попытка привлечь внимание к несчастной Украине, опять выставить Россию страной-агрессором, но эти попытки всегда заканчиваются с точки зрения интересов Украины безрезультатно", — заявил сенатор.

Международный арбитраж в Гааге 10-14 июня проводит устные слушания в рамках разбирательства, инициированного Украиной против РФ в 2016 году на основании конвенции ООН по морскому праву для рассмотрения "спора, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе". Иск, в частности, касается прав Киева на минеральные и живые ресурсы этих морей, судоходство в Керченском проливе, охрану окружающей морской среды и подводного культурного наследия. Украина требует прекратить "нарушение прав" и компенсировать нанесенный ущерб.

Как заявила на слушаниях представитель Киева Елена Зеркаль, с весны 2014 года РФ уже добыла в Черном море "более 9 миллиардов кубометров природного газа", добавив, что украинское правительство "пытается обеспечить энергетическую самостоятельность, развивая внутреннюю добычу природного газа". По ее словам, требуемый объем — от 5 до 6 миллиардов кубометров в год — "мог бы быть покрыт нашими ресурсами в Черном море".

В МИД РФ считают, что Киев обратился в арбитраж не для урегулирования спора о толковании или применении конвенции по морскому праву, а в надежде добиться "юридического" признания своего "суверенитета над Крымом".