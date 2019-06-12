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Лукашенко поздравил Путина с Днем России 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России, выразив уверенность, что совместная работа по углублению интеграции стран поможет приумножить традиции дружбы Минска и Москвы, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы", — говорится в поздравлении.
По мнению Лукашенко, День России знаменует собой начало важного этапа в новейшей истории РФ — укрепления суверенитета и обеспечения национального единства. Белорусский президент отметил, что, твердо следуя выбранному курсу, за прошедшие десятилетия Россия добилась "впечатляющих успехов в государственном строительстве и модернизации экономики, значительно усилились лидирующие позиции страны на мировой арене".
Глава белорусского государства полагает, что приверженность россиян идеалам патриотизма и сплоченности, гордость за великие достижения своего народа и стойкая убежденность в успешном будущем Родины являются залогом устойчивого развития общества и его благополучия.
По данным пресс-службы, Лукашенко также направил поздравления премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину.
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Политика , СНГ , Дмитрий Медведев , Валентина Матвиенко , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации , Минск , Москва
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