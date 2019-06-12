Лукашенко поздравил Путина с Днем России

"Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы", — говорится в поздравлении.

По мнению Лукашенко, День России знаменует собой начало важного этапа в новейшей истории РФ — укрепления суверенитета и обеспечения национального единства. Белорусский президент отметил, что, твердо следуя выбранному курсу, за прошедшие десятилетия Россия добилась "впечатляющих успехов в государственном строительстве и модернизации экономики, значительно усилились лидирующие позиции страны на мировой арене".

Глава белорусского государства полагает, что приверженность россиян идеалам патриотизма и сплоченности, гордость за великие достижения своего народа и стойкая убежденность в успешном будущем Родины являются залогом устойчивого развития общества и его благополучия.