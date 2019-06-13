Пока вы не уснули: Путин уволил генералов

Путин уволил генералов из-за дела Голунова

Владимир Колокольцев. Президент РФ Владимир Путин пописал указ об увольнении двух генералов полиции, косвенно связанных с делом журналиста Ивана Голунова, ранее обвинённого в распространении наркотиков. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Перед этим наказать силовиков попросил глава МВД

Политика США заставила заменить доллар на евро

Использование евро в мире в этом году значительно выросло из-за нестабильного курса доллара и американской политики, сообщает CNBC со ссылкой на данные Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Путин восстановит отношения с Украиной

Россия восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "МИР".

Украинская армия подошла к Донецку

Украинские военнослужащие закрепились на новых позициях в Марьинке. Об этом заявил в эфире радио "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий, сообщает РИА Новости.

Украину объявили «колонией» для ядерных отходов из США

На украинской территории хранятся ядерные отходы из Соединенных Штатов, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин

Всех под арест? Что угрожает россиянам

Безграничная власть и постоянное превышение полномочий. Откаты и теневые бизнесы. Пытки одних заключенных и роскошная жизнь других. Миллиарды рублей, которые находят в квартирах далеко не самых высоких начальников спецслужб. Грандиозный скандал с делом Ивана Голунова. Это далеко не все свидетельства превращения российских силовых структур в полноценный теневой мир, контроль над которым рискует утратить гражданская власть.

«Рекорд может быть побит»: ждать ли доллара по 90

Руководитель аналитического департамента компании "ФинИст" Катя Френкель назвала для «Российской газеты» условия, при которых возможен резкий рост курса валют. За основу аналитик взяла последний доклад экспертов Всемирного банка , в котором указаны риски для российской экономики.

Банки нашли новую причину для блокировки счетов

Кредитные организации запрашивают отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом клиенты заработали на открытие вклада. Об этом сообщила газета «Известия».

Такси может стать роскошью из-за нового закона

Госдума готовится принять закон о регулировании работы таксистов. И хотя законопроект еще не прошел второе чтение, эксперты и представители отрасли опасаются, что некоторые из предложенных поправок подорвут рынок частных перевозок. РИА Новости выясняло, почему возник конфликт интересов между законодателями и перевозчиками и как все это отразится на пассажирах такси.

В Белоруссии казнили убийцу

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