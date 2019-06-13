ЦИК РФ презентовала цифровой избирательный участок

Центральная избирательная комиссия ( ЦИК РФ впервые продемонстрировала цифровой избирательный участок и в порядке тестирования провела голосование на нем с приглашением экспертов и политиков, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Установленные как сотовые станции по всей России, они позволят любому избирателю, в независимости от того, где он находится, прийти на такой цифровой избирательный участок и проголосовать на выборах, которые идут в его регионе», — сказал зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

Он напомнил, что в будущем планируется создать 5 тыс. цифровых избирательных участков во всех регионах России. В ходе презентации приглашенные эксперты, представители политических партий, журналисты могли протестировать терминалы для голосования. Для этого в атриуме Центральной избирательной комиссии был создан презентационный избирательный участок с членами избирательных комиссий. Процесс тестирования должен был продемонстрировать порядок голосования на цифровом участке так, как это должно будет произойти на выборах 8 сентября.

«Терминал для голосования позволяет загрузить в ГАС «Выборы» бюллетени. Мы предполагаем в будущем, на выборах в органы госвласти и на выборах депутатов Государственной думы, таких бюллетеней может быть до 3 тыс. — сегодня это позволяют технические возможности терминала.

На сегодняшний день их там 20 (20 бюллетеней по количеству выборов в субъектах РФ 8 сентября — прим. Агентства «Москва») с условными кандидатами», — сказал Н. Булаев в ходе презентации.

Он отметил, что ЦИК принимает и ждет предложения от участников сегодняшнего тестирования по работе цифрового избирательного участка и самого процесса голосования на нем.

«Мы сегодня смотрим не прототип, а реально действующий избирательный участок, в котором до сентября будет доработана программа, по которой вы можете нам высказывать некоторые замечания, если посчитаете возможным. Еще удобнее, если вы нам их напишете на почту и выскажете свои суждения, что можно было бы изменить во всех этих устройствах и в самой процедуре голосования», — сказал Н. Булаев.

Голосование на цифровых избирательных участках пройдет в Москве 8 сентября 2019 г. На 30 таких участках смогут проголосовать избиратели из 20 субъектов РФ, где в этот день будут проходить дополнительные выборы депутатов Государственной думы, а также выборах губернаторов.