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В Кремле оценили возможность возвращения России в ПАСЕ 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
«Я надеюсь, что всё-таки разум возобладает… последние тенденции и последние решения… настраивают на более-менее позитивный, конструктивный лад», — цитирует Ушакова РИА Новости.
При этом в администрации российского президента подчеркнули, что будут следить за дальнейшим развитием ситуации.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье призвал вернуть права российской делегации в полном объёме в соответствии с уставом Совета Европы.
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Политика , Юрий Ушаков , Сергей Лавров , Администрация Президента РФ , МИД , Совет Европы , РИА Новости
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