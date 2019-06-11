Путин может приехать в Екатеринбург на индустриальный саммит

Президент России Владимир Путин обсудил с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым вопросы развития механизма специнвестконтрактов. Глава государства также не исключил своего визита в Екатеринбург на форум ИННОПРОМ, где пройдет индустриальный саммит GMIS-2019.

"Мы регулярно проводим встречи с инвесторами — и отечественными, и иностранными — и всегда обсуждаем вопрос так называемых СПИКов — специальных инвестконтрактов. У нас эта тема находится в развитии, давайте с этого начнем все-таки", — предложил Владимир Путин.

"С учетом того, что институту СПИКов уже три года, за это время можно подвести определенный итог, сделать выводы об эффективности данного инструмента", — заметил Мантуров. "За это время у нас уже 40 специнвестконтрактов на общую сумму 1 триллион рублей, а это частные инвестиции. В рамках реализации этих проектов должно быть создано более 20 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест в разных отраслях промышленности, — сообщил он. — В первую очередь это автопром, это фармацевтика, энергетическое, нефтегазовое машиностроение, химия и ряд других областей". Владимир Путин как раз сам принимал участие в открытии трех из этих проектов — "Мазда Соллерс" на Дальнем Востоке по производству двигателей, "Герофарм" в Санкт-Петербурге по производству инсулинов, и предприятие "Мерседес" в Подмосковье.

"Вы нам дали поручение сделать обновление этого механизма, мы провели соответствующую работу, внесли ряд существенных изменений. В первую очередь это касается продления срока действия контракта с сегодняшних десяти лет до 20 с учетом того, что ряд проектов достаточно длительного цикла", — сообщил министр.

Второе направление — это обязательное включение в подписанты помимо представителей региона — муниципалитетов. "И третье — мы отменили порог инвестиционного входа. Если сегодня это 750 млн, то теперь мы основной акцент будем делать больше не на привлечении объема инвестиций, а в первую очередь на технологиях, перечень которых будет утверждаться правительством", — уточнил Мантуров. И по мере появления новых направлений, нужных для промышленности, для экономики, перечень будет обновляться.

"Мы сохранили стабилизационную оговорку для бизнеса, что было очень актуально и востребовано, при предоставлении в том числе налоговых льгот", — рассказал глава Минпромторга.

Все законопроекты прошли первое чтение в конце мая, и сейчас министерство находится в тесном контакте с депутатами, чтобы завершить всю работу до конца весенней сессии.

"Помимо специальных инвестиционных контрактов дополнительный стимул для инвестиций мы обеспечиваем за счет расширения программ Фонда развития промышленности, который был создан опять же по вашему поручению четыре года назад. За это время уже поддержано более 500 проектов", — доложил Мантуров.

"Наиболее эффективный инструмент в этом плане", — заметил Владимир Путин. "Мы постарались его сделать максимально доступным, незабюрократизированным", — заметил Мантуров.

"В рамках реализации этих проектов на сумму более 100 млрд рублей со стороны фонда бизнес привлек дополнительно еще 200 млрд, это уже внебюджетные источники, — пояснил министр. — Это широкий перечень отраслей промышленности, которые получают возможности льготных займов".

По основным ключевым государственным задачам, которые поставил президент, снижена ставка до 1 процента годовых. В первую очередь это касается программы конверсии под задачи диверсификации предприятий ОПК в части внедрения технологий по повышению производительности труда и по внедрению технологий цифровизации предприятий, пояснил Мантуров.

Помимо работы основного фонда, видя эту активность, региональные фонды также стали создавать у себя местные фонды, рассказал докладчик. Создано 60 региональных фондов с общим объемом капитализации 8 млрд рублей. "Мы подписали практически со всеми фондами соглашения, предоставляя плечо, возможность для софинансирования из федерального до 70 процентов проектов, которые отбираются на региональном уровне", — рассказал министр. Причем в основном это касается среднего, малого бизнеса.

Цифровизация станет основной темой на выставке ИННОПРОМ с 8 по 11 июля в Екатеринбурге.

"Помимо насыщенной деловой программы будет расширена выставочная экспозиция. Будут принимать участие 14 стран с национальными экспозициями. Страной-партнером у нас в этом году будет Турция", — сообщил Мантуров.

"Вы поддержали в свое время инициативу по проведению на площадке ИННОПРОМа глобального производственного индустриального саммита GMIS-2019, который будет посвящен в этом году природоподобным технологиям и их развитию, нахождению баланса между био— и техносферой. Вы с данной проблематикой выступали в 2015 году на 70-й юбилейной Генассамблее ООН, и эта проблематика стала еще более актуальной, — заметил министр. — Ведется дискуссия в мировом бизнес-сообществе, между министерствами, ведомствами. В первую очередь это как раз на стыке между экономикой и промышленностью. Мы очень рассчитываем, что вы найдете время и возможность принять участие в этих мероприятиях в этом году".