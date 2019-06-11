МИД обвинил Украину в посягательстве на фундаментальную основу миропорядка

Сергей Рябков. Слова о возможном воссоздании Украиной ядерного потенциала после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) безответственны, заявил замминистра иностранных дел России

«Даже с учетом, видимо, неизбежного прекращения действия и существования ДРСМД 2 августа и, соответственно, исчезновением обязательств в этой области, которые на себя приняла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, и после этого Украина останется государством, являющимся стороной Договора о нераспространении ядерного оружия», — передает его слова ТАСС.

Рябков отметил, что рассуждения о воссоздании ядерного оружейного потенциала в связи с этим безответственны. Он считает, что это свидетельствует как минимум о «посягательстве на одну из фундаментальных основ современного миропорядка».