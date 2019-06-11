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МИД обвинил Украину в посягательстве на фундаментальную основу миропорядка 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Слова о возможном воссоздании Украиной ядерного потенциала после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) безответственны, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Даже с учетом, видимо, неизбежного прекращения действия и существования ДРСМД 2 августа и, соответственно, исчезновением обязательств в этой области, которые на себя приняла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, и после этого Украина останется государством, являющимся стороной Договора о нераспространении ядерного оружия», — передает его слова ТАСС.
Рябков отметил, что рассуждения о воссоздании ядерного оружейного потенциала в связи с этим безответственны. Он считает, что это свидетельствует как минимум о «посягательстве на одну из фундаментальных основ современного миропорядка».
Ранее депутат Верховной рады Юрий Левченко заявил, что бывших президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму нужно судить за госизмену, так как они «отдали третий ядерный потенциал мира за бумажку, которая мало что значит». Левченко имел в виду Будапештский меморандум.
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Политика , Украина , Леонид Кучма , Сергей Рябков , Леонид Кравчук , Юрий Левченко , МИД , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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