В Совфеде представлен доклад о вмешательстве США в дела России

В документе утверждается, что Соединенные штаты оказывают поддержку «антироссийским силам», а Госдеп занимается подготовкой в России активистов, готовых к практической реализации проводимой Вашингтоном линии внутри РФ.

Под видом «борьбы за демократию» в России Госдеп занимается подбором «своих ставленников» из числа россиян, включая молодежь, оказывает им поддержку, отмечается в докладе.

Также в докладе отмечается, что американский фонд NDI уделяет все большее внимание работе с российской молодежью, «противоправно финансируя» проекты в РФ.