В докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, представленном главой комиссии Андреем Климовым утверждается, что США продолжают попытки вмешательства в дела России, сообщает РИА «Новости».
В документе утверждается, что Соединенные штаты оказывают поддержку «антироссийским силам», а Госдеп занимается подготовкой в России активистов, готовых к практической реализации проводимой Вашингтоном линии внутри РФ.
Под видом «борьбы за демократию» в России Госдеп занимается подбором «своих ставленников» из числа россиян, включая молодежь, оказывает им поддержку, отмечается в докладе.
Также в докладе отмечается, что американский фонд NDI уделяет все большее внимание работе с российской молодежью, «противоправно финансируя» проекты в РФ.