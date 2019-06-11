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В Совфеде представлен доклад о вмешательстве США в дела России 

Газета.Ru 1 час назад
В докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, представленном главой комиссии Андреем Климовым утверждается, что США продолжают попытки вмешательства в дела России, сообщает РИА «Новости».
В документе утверждается, что Соединенные штаты оказывают поддержку «антироссийским силам», а Госдеп занимается подготовкой в России активистов, готовых к практической реализации проводимой Вашингтоном линии внутри РФ.
Под видом «борьбы за демократию» в России Госдеп занимается подбором «своих ставленников» из числа россиян, включая молодежь, оказывает им поддержку, отмечается в докладе.
Также в докладе отмечается, что американский фонд NDI уделяет все большее внимание работе с российской молодежью, «противоправно финансируя» проекты в РФ.
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Политика , Видео , Андрей Климов , Госдеп США , Совет Федерации , РИА Новости , США
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