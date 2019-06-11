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Представлен доклад о вмешательстве США в дела России 

Рамблер 12 минут назад
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов представил доклад о вмешательстве США в суверенные дела России, сообщает РИА Новости. По его словам, Вашингтон пытается реализовать свои цели с помощью поддержки политических активистов, финансируя оппозицию.
«США продолжают проведение противоправного вмешательства путем оказания прозападным антироссийским силам масштабной политической, организационно-методической и информационной поддержки», — говорится в докладе.
Климов отметил, что вышеописанная деятельность координируется госдепом США под видом «борьбы за демократию в России». При этом, по словам главы комиссии Совфеда, подготовленные Вашингтоном политические активисты готовятся реализовать полученные знания на практике. В пример Климов привёл прошедший в начале 2019 года семинар в Хельсинки, организованный нежелательной организацией в РФ — американским фондом NDI.
«В качестве слушателей присутствовало десять жителей Санкт-Петербурга, планирующих участие в муниципальных выборах в сентябре (все члены движения "Открытая Россия")», — подчеркнул Климов.
Согласно данным, указанным в докладе, в России признаны нежелательными три организации, связанные с «Открытой Россией»: филиал организации в Лондоне, общественное сетевое движение «Открытая Россия», а также «Американский институт современной России» — доказано, что все три имели иностранное финансирование для ведения политической деятельности на территории РФ.
Климов также отметил проведение форума молодых политических лидеров в Черногории.
«В нем приняли участие и молодые политически активные и оппозиционно настроенные граждане РФ», — говорится в докладе.
В результате после оглашённого доклада было принято решение провести более тщательное исследование проблемы с учётом приближающихся региональных выборов в сентябре. В итоге планируется выработать стратегию обеспечения электорального суверенитета.
Комментарии191
Политика , Видео , Андрей Климов , Госдеп США , Совет Федерации , РИА Новости , США
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