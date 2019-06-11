Медведев выступил против новых «берлинских стен» в мировых делах

Россия выступает против новых «берлинских стен» в мировых делах, санкции и торговые войны негативно сказываются на мировом рынке труда, заявил российский премьер Дмитрий Медведев , выступая на Международной конференции труда в Женеве.

«Россия против новых «берлинских стен». Мы придерживаемся принципов открытости, уважения национальных интересов, взаимовыгодного сотрудничества», — цитирует ТАСС премьера.

Как подчеркнул Медведев, нелегитимные санкции, протекционизм, торговые войны и другие искусственные барьеры негативно сказываются на состоянии рынка труда и на экономике стран в целом.

«Компаниям, организациям, а стало быть и людям, становится сложнее жить вне политики, что невозможно признать хорошим явлением», — сказал он.

Он добавил, что «поведение отдельных стран в торгово-экономической сфере становится всё более агрессивным, буквально на грани произвола».

«Под угрозой оказывается складывающийся десятилетиями миропорядок», — указал он.