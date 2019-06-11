Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналиста о существовании установок закрыть дело журналиста Ивана Голунова до проведения прямой линии с главой государства Владимиром Путиным 20 июня, сообщает РИА Новости.
«Я могу это опровергнуть. Никаких таких установок нет и быть не может», — заявил Песков.
Также пресс-секретарь президента отметил, что по делу Голунова поступила «пара сотен тысяч вопросов». По его словам, если они будут актуальны на момент проведения прямой линии, то с большой долей вероятности будут заданы.
«Разумеется, эти вопросы будут в прямом эфире задаваться президенту», — отметил Песков.
Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня столичными полицейскими по подозрению в распространении наркотиков. При себе у мужчины были найдены пять свёртков с порошкообразным веществом, которое впоследствии оказалось запрещённым веществом. Позже МВД отрапортовало о наркотиках, найденных также в квартире Голунова. Сам журналист заявил, что никогда не принимал наркотики, а найденные у него вещества были подброшены. Также Голунов сообщил о нарушениях со стороны полицейских, которые, по его словам, избили его, отказались брать смывы с ладоней и срезы ногтей, а также запрещали свидания с адвокатом. СМИ связали задержание журналиста с его профессиональной деятельностью. Впоследствии Иван Голунов по решению суда был отправлен на два месяца под домашний арест. Расследование дела продолжается.