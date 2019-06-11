Путин ответит на вопросы о Голунове на прямой линии

«Я могу это опровергнуть. Никаких таких установок нет и быть не может», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что по делу Голунова поступила «пара сотен тысяч вопросов». По его словам, если они будут актуальны на момент проведения прямой линии, то с большой долей вероятности будут заданы.

«Разумеется, эти вопросы будут в прямом эфире задаваться президенту», — отметил Песков.