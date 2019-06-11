Песков: акция в поддержку Голунова в День России может помешать атмосфере праздника

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что есть установка урегулировать дело Голунова до прямой линии 20 июня.

Он также полагает, что акция в поддержку Голунова 12 июня может помешать праздничной атмосфере Дня России. При этом представитель Кремля подчеркнул, что разрешение на проведение акции — дело городских властей.