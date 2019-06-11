Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков: акция в поддержку Голунова в День России может помешать атмосфере праздника 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что есть установка урегулировать дело Голунова до прямой линии 20 июня.
Он также полагает, что акция в поддержку Голунова 12 июня может помешать праздничной атмосфере Дня России. При этом представитель Кремля подчеркнул, что разрешение на проведение акции — дело городских властей.
"Что касается акции, то это прерогатива городских властей в первую очередь. В то же время завтра выходной день, завтра День России. Поэтому, конечно, представлялось бы, что проведение каких-то массовых акций могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы", — сказал Песков журналистам.
ТАСС: последние новости
Зампостпреда при ООН назвал вопиющими действия властей Косова по отношению к Краснощекову Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков Медведев: санкции и торговые войны негативно сказываются на мировом рынке труда
Политика , Дмитрий Песков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней22
Путин ответит на вопросы о Голунове4
Москвичей предупредили о резком похолодании26
Тест: Кем бы вы были в 90-е?
Алибасов не помнит своего имени36
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:30
Алибасов не помнит своего имени
Шоу-бизнес
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
00:38
За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео
Происшествия
03:13
Порошенко сделал «сенсационное заявление» по Донбассу
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение