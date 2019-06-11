Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что есть установка урегулировать дело Голунова до прямой линии 20 июня.
Он также полагает, что акция в поддержку Голунова 12 июня может помешать праздничной атмосфере Дня России. При этом представитель Кремля подчеркнул, что разрешение на проведение акции — дело городских властей.
"Что касается акции, то это прерогатива городских властей в первую очередь. В то же время завтра выходной день, завтра День России. Поэтому, конечно, представлялось бы, что проведение каких-то массовых акций могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы", — сказал Песков журналистам.