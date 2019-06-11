Об этом РБК рассказал один из членов палаты и подтвердили два источника в аппарате Совета Федерации.
В частности, среди уходящих сенаторов РБК называет представителя госсобрания Марий Эл Наталью Дементьеву, бывшего главу комитета по обороне Виктора Озерова (Хабаровский край), члена комитета по природопользованию Ильдуса Ахметзянова (Татарстан), члена комитета по обороне Оксану Бурико (Верхний Хурал Республики Тыва), представителя комитета по региональной политике, бывшую главу Движения женщин России Екатерину Лахову (Брянская областная дума).
По словам собеседников РБК, уйдут из верхней палаты также сенатор от столицы — председатель комитета по науке Зинаида Драгункина и член комитета по международным делам Ольга Тимофеева (Севастополь).
Своих представителей в верхней палате сменят и как минимум два новых главы регионов. Врио Курганской области Вадим Шумков в случае победы на выборах не будет выдвигать в Совфед зампредседателя комитета по бюджету Елену Перминову. Глава Челябинской области Алексей Текслер отзовёт зампредседателя комитета по аграрной политике Ирину Гехт, передаёт РБК.