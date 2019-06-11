Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РБК: девять сенаторов осенью покинут Совет Федерации 

Говорит Москва 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Об этом РБК рассказал один из членов палаты и подтвердили два источника в аппарате Совета Федерации.
В частности, среди уходящих сенаторов РБК называет представителя госсобрания Марий Эл Наталью Дементьеву, бывшего главу комитета по обороне Виктора Озерова (Хабаровский край), члена комитета по природопользованию Ильдуса Ахметзянова (Татарстан), члена комитета по обороне Оксану Бурико (Верхний Хурал Республики Тыва), представителя комитета по региональной политике, бывшую главу Движения женщин России Екатерину Лахову (Брянская областная дума).
По словам собеседников РБК, уйдут из верхней палаты также сенатор от столицы — председатель комитета по науке Зинаида Драгункина и член комитета по международным делам Ольга Тимофеева (Севастополь).
Своих представителей в верхней палате сменят и как минимум два новых главы регионов. Врио Курганской области Вадим Шумков в случае победы на выборах не будет выдвигать в Совфед зампредседателя комитета по бюджету Елену Перминову. Глава Челябинской области Алексей Текслер отзовёт зампредседателя комитета по аграрной политике Ирину Гехт, передаёт РБК.
Говорит Москва: последние новости
Песков опроверг информацию об установке завершить дело Голунова до Прямой линии Путина Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СКР Опубликована декларация о доходах Рамзана Кадырова за 2018 год
Комментарии
Политика , Зинаида Драгункина , Алексей Текслер , Ольга Тимофеева , Наталья Дементьева , Елена Перминова , Ирина Гехт , Виктор Озеров , Ильдус Ахметзянов , Екатерина Лахова , Комитет госдумы по международным делам , Совет Федерации , РБК , Республика Марий Эл , Республика Татарстан , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней24
Путин ответит на вопросы о Голунове4
Москвичей предупредили о резком похолодании26
Тест: Кем бы вы были в 90-е?
Алибасов не помнит своего имени36
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:30
Алибасов не помнит своего имени
Шоу-бизнес
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
00:38
За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео
Происшествия
03:13
Порошенко сделал «сенсационное заявление» по Донбассу
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение