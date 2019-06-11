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Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лучший путь к укреплению стабильности на Чёрном море — это не ввод сил нерегиональных держав, а усиление сотрудничества, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Лучший путь к укреплению стабильности — это не ввод в Чёрное море морских сил нерегиональных держав, а акцент на экономическое сотрудничество, на развитие потенциала ОЧЭС", — сказал Грушко журналистам на полях "Примаковских чтений".
"Примаковские чтения-2019" приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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Политика , Александр Грушко , Евгений Примаков , МИД , Торгово-промышленная палата , ЦМТ Москвы , РАН , ИМЭМО РАН
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