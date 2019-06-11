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Посол РФ: смена власти в Армении не повлияла на армяно-российские отношения 

ТАСС 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Посол России в Армении Сергей Копыркин уверен, что политические изменения в стране в мае 2018 года не повлияли на армяно-российские отношения и сохранили преемственность.
"В наших отношениях за тот год, который прошел с момента известных внутриполитических событий, изменений в Армении, сохранилась преемственность, и это самое главное. Наши отношения стабильно развиваются на высоком уровне и носят характер стратегического союзничества", — отметил глава дипмиссии во вторник в ходе пресс-конференции в посольстве РФ.
По словам Копыркина, "на регулярной основе интенсивно осуществляются контакты на высшем уровне".
"Отдельно хотел бы отметить факт председательства Армении в руководящих органах ЕАЭС. В России высоко оценили приезд в начале года Никола Пашиняна в Москву для представления приоритетов председательства Армении в ЕАЭС", — добавил посол.
13 апреля 2018 года в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе с депутатом парламента Николом Пашиняном, их участники выступили против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля Саргсян подал в отставку, а 8 мая парламент избрал премьером Пашиняна.
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Комментарии1
Политика , Кавказ , Серж Саргсян , ЕАЭС , Армения
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