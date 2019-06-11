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Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, главы государств договорились о проведении двусторонней встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым. Главы государств обсудили программу предстоящего в Бишкеке 13-14 июня саммита Шанхайской организации сотрудничества. Условлено о проведении двусторонней встречи на "полях" мероприятия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что президенты также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-киргизских отношений.
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Политика , СНГ , Владимир Путин , ШОС , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Кыргызстан
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