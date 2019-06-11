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НАТО навязывает искусственную военно-политическую повестку, заявил Грушко 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © AFP 2019 / Thierry Charlier
НАТО пытается навязать искусственную военно-политическую повестку дня европейцам, основанную на мифологизации угрозы с Востока, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Если коротко сказать, наверное, справедливо, об этом говорил министр (глава МИД РФ Сергей Лавров — ред.), стоит заметить, что США твердо встали на курс воссоздания мира по американским лекалам. Если говорить о крупнейшей военно-политической организации, которая была создана в 1949 году — НАТО, то на сегодняшний день (альянс) пытается навязать европейцам несуществующую повестку дня военно-политиченскую, основанную на мифологизации угрозы с Востока. Это не имеет ничего общего с реальными потребностями безопасности в Европе ", — сказал Грушко на форуме "Примаковские чтения".
"Примаковские чтения-2019" приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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Комментарии
Политика , Александр Грушко , Евгений Примаков , Сергей Лавров , МИД , Торгово-промышленная палата , ЦМТ Москвы , РАН , ИМЭМО РАН , НАТО , США
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