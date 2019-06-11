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Глава МИД Южной Кореи 17 июня посетит Москву 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва направится 17 июня в Москву, где рассчитывает провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщил на брифинге представитель южнокорейского МИД Ким Ин Чхоль, слова которого приводит агентство Yonhap.
"Планируется, что Кан Гён Хва и Сергей Лавров обсудят развитие двусторонних связей в преддверии 30-й годовщины установления дипломатических отношений, обменяются мнениями о перспективах сотрудничества на международной арене и в решении проблемы безопасности на Корейском полуострове", — информировал Ким Ин Чхоль.
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Политика , Азия , В мире , Сергей Лавров , МИД , Южная Корея , Москва
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