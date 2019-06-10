ЛДПР разработала программу увеличения населения России

В ЛДПР предложили переименовать материнский капитал в семейный и увеличить его размер в регионах с наиболее низкой рождаемостью.

«Надо увязывать с рождаемостью и выплачивать его там, где рождаемость низкая. Тогда мы получим значительный приток населения, увеличим рождаемость. А если мы будем просто по всей стране его распределять, то это не приведет к повышению рождаемости в тех регионах, в которых смертность выше», — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР также предложил учредить министерство по делам демографии. По мнению политика, это позволит упорядочить государственную политику по увеличению населения.

«Нет исполнительного органа, кто этим занимается. Вот появилась идея, закон дали, и закон выполняется. Кем? Местными органами управления. А в рамках государства никто этим не занимается. Дали печальную статистику, зачесалась голова, давайте что-то делать. А министерство бы всё это планировало и знало, куда и сколько направить, чтобы постоянно шел бы рост населения», — заявил Жириновский.

Одной из главных задач нового министерства, по мнению лидера ЛДПР, должна стать работа по снижению числа абортов и искусственного прерывания беременности. Политик назвал семейный капитал «компенсацией затрат, труда, здоровья» женщины.

«Давайте уговорим женщину родить, но дадим ей полмиллиона, 450 тысяч. Я вас уверяю, найдутся десятки тысяч, а то и сотни тысяч. Когда она родит, он ей не нужен, государство заберет, но она получит семейный капитал», — отметил политик.

Жириновский также призвал поощрять миграцию из славянских стран. По его словам, сейчас власть мало делает для того, чтобы новые жители России без проблем интегрировались в общество.

«Переселенцы. Уже есть готовое население, та же Украина, Балканы, там везде неспокойно. И сотни тысяч, миллионы могли бы приехать в нашу страну. Опять никто этим не занимается, только репрессивные органы есть. Миграционная служба, где куча справок, 8 лет ждать и так далее», — заявил Жириновский.

По его словам, новое министерство должно заниматься не только стимулированием рождаемости, но и делами переселенцев.

По данным Росстата, население России по итогам 2018 года сократилось на 87 тысяч человек. По подсчетам ученых, к 2050 году население России может уменьшиться до 132 миллионов человек.