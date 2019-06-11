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Зеленский ушел с заседания КС по роспуску Рады 

Газета.Ru + ещё 35 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Украинский лидер Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, в котором проходило заседание о роспуске Рады. Прямую трансляцию вел телеканал «112 Украина».
Президент Украины встал во время заседания и вышел. Зеленский объяснил свой поступок тем, что он не хочет давить на судей.
Перед уходом он отметил, что украинцы поддерживают этот закон, а его оспаривание — «попытка депутатов еще на несколько месяцев удержаться в своих креслах».
Также Зеленский подчеркнул, что указ о роспуске Рады соответствует законодательству и он надеется, что суд примет решение, за которое не будет стыдно перед народом.
Ранее сообщалось, что Зеленский записал обращение к украинцам.
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