Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин вручил госпремии деятелям науки и культуры 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин в День России вручил государственные премии за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
Награды лично от президента получили 11 человек. На церемонии вручения Госпремий в Кремле Путин подчеркнул, что задачи развития России возможно решить только объединив усилия всего общества, передает ТАСС.
«Решить столь масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное», — сказал глава государства.
Лауреатами госпремии в области литературы и искусства стали литературовед и писатель Павел Басинский, пианист Николай Луганский и директор национального парка «Кенозерский» Архангельской области Елена Шатковская. Госпремию в области гуманитарной деятельности присудили композитору Родиону Щедрину.
За выдающиеся достижения в области науки и технологий Государственной премией награжден научный руководитель Института востоковедения Российской академии наук (РАН) Виталий Наумкин.
Профессор МГУ Валерий Митрофанов, академик РАН Владислав Пустовойт, замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов получили госпремию за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.
Также лауреатами госпремии стали главврач научно-исследовательского института — краевой клинической больницы №1 имени профессора Очаповского Минздрава Краснодарского края Владимир Порханов, заведующий хирургическим торакальным отделением Университетской клинической больницы №1 медуниверситета имени Сеченова Владимир Паршин и научный руководитель Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава РФ Владимир Харченко.
Премии были присуждены за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно, как Путин поздравит Токаева с победой Хинштейн разъяснил ситуацию с передачей дела Голунова в СК Адвокат журналиста Голунова собрался пожаловаться в СК на действия полицейских
Комментарии
Политика , Общество , Павел Басинский , Виталий Наумкин , Николай Луганский , Елена Шатковская , Владимир Харченко , Родион Щедрин , Владимир Путин , МГУ , Минздрав РФ , РАН , Институт востоковедения , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без дискуссии. Послы ЕС приняли решение по крымским санкциям552
Зеленского сравнили с шахматным королем3
На акции в центре Москвы начались задержания223
Звезда покера и киберспорта погибла в Москве5
Киев пригрозил ответом на возвращение РФ в ПАСЕ91
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
01:00
В Норильске спасли увязшего по шею в снегу оленя
Происшествия
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
02:59
Путин ответит на вопросы о Голунове
Политика
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение