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Российских чиновников пристыдили за несерьезный внешний вид 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Для российских чиновников разработали рекомендации по дресс-коду. Пособие находится на этапе согласовании и будет доступно госслужащим осенью 2019 года. Об этом «Огоньку» сообщила директор Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС Гилана Михайлова.
Одна из разработчиков рекомендаций подчеркнула, что ранее госслужащие руководствовались кодексом этики и служебного поведения от 2010 года, однако он давал слишком общие рекомендации по выбору одежды. Новое наглядное пособие позволит ориентироваться в видах дресс-кода — вплоть до модели обуви, цвета рубашки и галстука и аксессуаров.
По ее словам, необходимость пособия давно «витала в воздухе» и была заметна на всех уровнях. Михайлова посетовала, что чиновники не знают про black tie и white tie и предпочитают одеваться так, как им удобно. Она привела пример, когда высокопоставленные чиновники пришли на международную конференцию в джинсах, а некоторые — в сандалиях.
Эксперт объяснила, что стандартный дресс-код предполагает, что госслужащие должны одеваться в Business Traditional, а в дни, когда нет встреч или по пятницам — в Business Casual. Этот стиль подразумевает определенные типы костюмов, сорочек, галстуков и обуви для мужчин и платьев, брючных костюмов, блузок, туфель, сумок и украшений для женщин.
Она заключила, что рекомендации ни к чему не обязывают чиновников, однако выразила надежду, что они прислушаются к советам и начнут грамотно сочетать цвета и аксессуары.
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