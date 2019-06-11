Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вдохновляюще»: Медведев спустился в Большой адронный коллайдер 

ТК «Звезда» + ещё 28 1 час назад
Фото: Дмитрий Медведев, Faceebook
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев спустился в одну из шах Большого адронного коллайдера (БАК) во время своего визита в Женеву.
По данным пресс-службы правительства, премьер встречался с российскими учеными, работающими в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН). Медведев подчеркнул, что без таких проектов, как ЦЕРН, развитие современной науки «просто невозможно».
«Какие коллайдеры ни создавай — если нет людей, которые этим всем будут заниматься, ничего не выйдет. Уверен, что перспективы нашей работы в этой сфере весьма вдохновляющие», — отметил Медведев.
Он спустился на лифте на многометровую глубину к самому мощному ускорителю элементарных частиц в мире. Как заявила гендиректор ЦЕРНа, они желают привлечь Россию ко второй фазе модернизации коллайдера, на что Медведев ответил, что Москвы готова оказать не только научную, но и материальную помощь для общего дела.
«Посещение ЦЕРН и Большого адронного коллайдера очень впечатляет. Это прекрасный пример сотрудничества! Успехов!», — такую запись в книге гостей, по данным ТАСС, оставил Медведев.
Российский премьер-министр выступит на Международной конференции труда в Женеве 11 июня, а на полях мероприятия у Медведева запланированы встречи с гендиректором Международной организации труда Гаем Райдером и генсекретарем Международного союза электросвязи Чжао Хоулинем.
ТК «Звезда»: последние новости
Лавров призвал ПАСЕ восстановить права российской делегации Лавров: Запад пытается «отползти» от фактов по событиям в сирийской Думе Путин призвал уйти от конфронтации в решении глобальных проблем
Комментарии3
Политика , Дмитрий Медведев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»19
Молдавские демократы предложили РФ тайную сделку5
Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице8
Россияне назвали главные символы страны
Ужесточают: Правила пользования маткапиталом меняют1
Видео
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
05:20
Россия и Китай — друзья поневоле
Политика Азия
04:12
Глава правительства Астраханской области подал в отставку
Политика
03:01
Зеленский взялся за губернаторов
В мире Украина
03:34
Ответ Вашингтону: такого от Пекина еще не слышали
Азия В мире
01:00
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
Войска Армия
00:35
Охоту истребителя F-16 на птиц сняли на видео
Армия Оружие
03:37
Cистему ПВО Ирана показали в действии
Армия Оружие
00:27
Пока вы спали: из банков утекли данные россиян
Общество
00:38
Россиян предупредили о короткой неделе
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение