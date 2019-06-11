«Вдохновляюще»: Медведев спустился в Большой адронный коллайдер

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев спустился в одну из шах Большого адронного коллайдера (БАК) во время своего визита в Женеву.

По данным пресс-службы правительства, премьер встречался с российскими учеными, работающими в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН). Медведев подчеркнул, что без таких проектов, как ЦЕРН, развитие современной науки «просто невозможно».

«Какие коллайдеры ни создавай — если нет людей, которые этим всем будут заниматься, ничего не выйдет. Уверен, что перспективы нашей работы в этой сфере весьма вдохновляющие», — отметил Медведев.

Он спустился на лифте на многометровую глубину к самому мощному ускорителю элементарных частиц в мире. Как заявила гендиректор ЦЕРНа, они желают привлечь Россию ко второй фазе модернизации коллайдера, на что Медведев ответил, что Москвы готова оказать не только научную, но и материальную помощь для общего дела.

«Посещение ЦЕРН и Большого адронного коллайдера очень впечатляет. Это прекрасный пример сотрудничества! Успехов!», — такую запись в книге гостей, по данным ТАСС, оставил Медведев.

Российский премьер-министр выступит на Международной конференции труда в Женеве 11 июня, а на полях мероприятия у Медведева запланированы встречи с гендиректором Международной организации труда Гаем Райдером и генсекретарем Международного союза электросвязи Чжао Хоулинем.