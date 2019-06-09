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Захарова считает «страшной проблемой» то, что деньги «стали религией» 

РИА Новости + ещё 2 29 минут назад
Фото: Instagram
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает большой проблемой тот факт, что деньги в современном мире стали своего рода религией.
Захарова возмущена данными о зарплатах дипломатов
"В нашем мире деньги тоже стали религией… Во многом деньги попрали даже материальный мир. Они просто стали религией. И вот это проблема, вот это страшно", — рассказала Захарова в эфире программы "Парсуна" телеканала "Спас".
По ее мнению, у многих современных людей есть ложное ощущение, что деньги "решают все проблемы". Поэтому "для многих людей, особенно для молодежи, это является самоцелью".
В то же время это совершенно не так, считает дипломат.
"На каком-то этапе жизни я начала узнавать и знакомиться с людьми, у которых нет финансовых проблем. Есть люди, которые производят эти самые деньги в большом количестве — делают это по-разному, бизнес и так далее. У них такие же проблемы, как и у тех, у кого их (денег) нет. А иногда их проблемы намного сильнее, потому что у них нет иллюзий, что деньги могут их решать. У тех, у кого (денег) нет или их недостаточно — есть ощущение, что это потому, что материальная сторона их жизни не позволяет их решить. А люди, у которых нет вопросов с материальной стороной — они понимают, что это предел", — рассказала Захарова ведущему — председателю Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимиру Легойде.
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Политика , Владимир Легойда , Мария Захарова , МИД , РПЦ
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