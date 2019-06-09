Захарова считает «страшной проблемой» то, что деньги «стали религией»

"В нашем мире деньги тоже стали религией… Во многом деньги попрали даже материальный мир. Они просто стали религией. И вот это проблема, вот это страшно", — рассказала Захарова в эфире программы "Парсуна" телеканала "Спас".

По ее мнению, у многих современных людей есть ложное ощущение, что деньги "решают все проблемы". Поэтому "для многих людей, особенно для молодежи, это является самоцелью".

В то же время это совершенно не так, считает дипломат.