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Порошенко назвал разрыв отношений с Россией целью своей партии 

Газета.Ru + ещё 16 1 час назад
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на предстоящих выборах в украинскую Раду его партия «Европейская солидарность» будет использовать разрыв отношений с российской стороной в качестве основы политической платформы. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, его партия является защитницей страны, реформ и европейского курса.
"Мы идем на выборы…чтобы не допустить реванша пророссийских сил", — заявил Порошенко.
Он добавил, что все, что отдаляет вступление страны в ЕС и НАТО, сближает ее с российской стороной.
"Что они могут предложить? Дешевый, удушливый российский газ?" — сказал Порошенко собравшимся.
Ранее Порошенко заявил, что произнесенная в Брюсселе президентом Украины Владимиром Зеленским речь «родилась» в его офисе.
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Политика , В мире , Европа , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , Верховная Рада , НАТО
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