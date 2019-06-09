Порошенко назвал разрыв отношений с Россией целью своей партии 

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на предстоящих выборах в украинскую Раду его партия «Европейская солидарность» будет использовать разрыв отношений с российской стороной в качестве основы политической платформы. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, его партия является защитницей страны, реформ и европейского курса.
"Мы идем на выборы…чтобы не допустить реванша пророссийских сил", — заявил Порошенко.
"Что они могут предложить? Дешевый, удушливый российский газ?" — сказал Порошенко собравшимся.
Ранее Порошенко заявил, что произнесенная в Брюсселе президентом Украины Владимиром Зеленским речь «родилась» в его офисе.