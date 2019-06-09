Порошенко назвал разрыв отношений с Россией целью своей партии

По его словам, его партия является защитницей страны, реформ и европейского курса.

"Мы идем на выборы…чтобы не допустить реванша пророссийских сил", — заявил Порошенко.

Он добавил, что все, что отдаляет вступление страны в ЕС НАТО , сближает ее с российской стороной.

"Что они могут предложить? Дешевый, удушливый российский газ?" — сказал Порошенко собравшимся.