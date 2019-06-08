Российский сенатор Алексей Пушков призвал депутатов Верховной рады Украины перестать спорить по поводу потерянного ядерного потенциала республики и обвинять в этом бывших лидеров страны: Леонида Кравчука и Леонида Кучму.
Пусть успокоятся: никто, и прежде всего США, не позволил бы Украине иметь ядерное оружие, — написал член Совфеда на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Чего не только не говорят в Раде! Вот обвиняют Кравчука и Кучму, что они отдали за «ничтожную бумажку третий ядерный потенциал в мире». А не то была бы сейчас Украина великой ядерной державой. Пусть успокоятся: никто, и прежде всего США, не позволил бы Украине иметь я/оружие. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 8, 2019
Ранее Алексей Пушков высказался по поводу возможного появления у Германии гиперзвукового оружия. По его словам, разработки Берлина пока не могут вызывать опасений.