Чего не только не говорят в Раде! Вот обвиняют Кравчука и Кучму, что они отдали за «ничтожную бумажку третий ядерный потенциал в мире». А не то была бы сейчас Украина великой ядерной державой. Пусть успокоятся: никто, и прежде всего США, не позволил бы Украине иметь я/оружие. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 8, 2019