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Пушков призвал украинских политиков «успокоиться» в спорах о ядерном оружии 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков призвал депутатов Верховной рады Украины перестать спорить по поводу потерянного ядерного потенциала республики и обвинять в этом бывших лидеров страны: Леонида Кравчука и Леонида Кучму.
Пусть успокоятся: никто, и прежде всего США, не позволил бы Украине иметь ядерное оружие, — написал член Совфеда на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Ранее Алексей Пушков высказался по поводу возможного появления у Германии гиперзвукового оружия. По его словам, разработки Берлина пока не могут вызывать опасений.
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Политика , Армия , Оружие , США , Украина , Леонид Кучма , Леонид Кравчук , Алексей Пушков , Совет Федерации , Верховная Рада
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