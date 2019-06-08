МИД РФ призвал суд ООН отклонить иск Украины

"Российская позиция заключается в том, что Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией для достижения собственных политических целей", — говорится в заявлении ведомства.

На Смоленской площади убеждены, что "развязав кровопролитную войну против собственного народа, Киев неубедительно пытается представить внутренний вооруженный конфликт как борьбу с терроризмом".

"Несмотря на упорные призывы украинского руководства признать самопровозглашенные республики в качестве террористических организаций, а их действия терактами, ни одно иностранное государство или международная организация не пошли на этот шаг. Очевидно, что безуспешные попытки Киева навесить террористические ярлыки на ополченцев ДНР и ЛНР противоречат Минским соглашениям и не способствуют достижению мира на юго-востоке Украины", — говорится в заявлении.

Кроме того, как отметили в МИД, Киев "недобросовестно подошел к проведению переговоров с Россией по якобы имеющимся у сторон спорам".

"Украина полностью проигнорировала необходимость обращения в Комитет по ликвидации расовой дискриминации, а также задействования других специальных процедур разрешения споров по применимым международным конвенциям", — подчеркнули в российском ведомстве.