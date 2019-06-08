Советник российского лидера Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.
Кобяков пообещал, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор. К этому делу также подключаться пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков и генеральный прокурор Юрий Чайка.
"Посмотрим, проверим, изучим", — подчеркнул Кобяков.
Он напомнил, что за обман и за подтасовку фактов есть статья и привел слова главы России Владимира Путина, что каждый должен заниматься своим делом и отвечать за это.
Ранее сообщалось, что журналисту Голунову вызвали скорую.