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Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Советник российского лидера Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.
Кобяков пообещал, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор. К этому делу также подключаться пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков и генеральный прокурор Юрий Чайка.
"Посмотрим, проверим, изучим", — подчеркнул Кобяков.
Он напомнил, что за обман и за подтасовку фактов есть статья и привел слова главы России Владимира Путина, что каждый должен заниматься своим делом и отвечать за это.
Ранее сообщалось, что журналисту Голунову вызвали скорую.
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Политика , Происшествия , Юрий Чайка , Иван Голунов , Дмитрий Песков , Антон Кобяков , Владимир Путин
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