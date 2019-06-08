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Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: News.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах и имуществе за 2018 год. Соответствующая информация появилась на сайте правительства республики.
Общая сумма доходов Рамзана Кадырова составила 7 млн 581 тысяча 174,29 рубля (в 2017 году он заработал 6 млн 933 тысячи 816,18 рубля. — Ред.), следует из публикации.
В собственности у главы Чечни имеется жилой дом площадью 2344 кв. м, а также земельный участок в 3668 кв. м. Жена чиновника, Медни Кадырова, заработала в прошлом году всего 60 тысяч рублей. У неё в собственности есть квартира в 208 кв. м.
В пользовании у самого Рамзана Кадырова, его супруги, а также 13 несовершеннолетних детей есть жилой дом площадью 300 кв. м.
За год у главы Чечни стало на два ребёнка больше (в 2017-м в декларации говорилось об 11 сыновьях и дочерях), а один из них уже заработал почти 211 тысяч рублей.
Как писал News.ru, глава Чечни призвал россиян в День здорового питания, который отмечался 2 июня, отказаться от излишеств в еде, а также заняться спортом.
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Политика , Рамзан Кадыров , Медни Кадырова , Чеченская Республика
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