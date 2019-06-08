Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах

Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах и имуществе за 2018 год. Соответствующая информация появилась на сайте правительства республики.

Общая сумма доходов Рамзана Кадырова составила 7 млн 581 тысяча 174,29 рубля (в 2017 году он заработал 6 млн 933 тысячи 816,18 рубля. — Ред.), следует из публикации.

В собственности у главы Чечни имеется жилой дом площадью 2344 кв. м, а также земельный участок в 3668 кв. м. Жена чиновника, Медни Кадырова , заработала в прошлом году всего 60 тысяч рублей. У неё в собственности есть квартира в 208 кв. м.

В пользовании у самого Рамзана Кадырова, его супруги, а также 13 несовершеннолетних детей есть жилой дом площадью 300 кв. м.

За год у главы Чечни стало на два ребёнка больше (в 2017-м в декларации говорилось об 11 сыновьях и дочерях), а один из них уже заработал почти 211 тысяч рублей.

Как писал News.ru, глава Чечни призвал россиян в День здорового питания, который отмечался 2 июня, отказаться от излишеств в еде, а также заняться спортом.