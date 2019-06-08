Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин заявил о большом потенциале российской молодёжи 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям церемонии награждения победителей XVI Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».
Он отметил, что это мероприятие зарекомендовало себя как авторитетная и востребованная площадка для привлечения молодого поколения к решению важных задач социально-экономического развития регионов.
И потому он [форум] по праву включён в реализацию масштабного, открытого проекта платформы «Россия — страна возможностей», — говорится в обращении лидера государства.
По его словам, представленные на конкурсе инициативы указывают на большой и созидательный потенциал российской молодёжи, которую искренне волнует будущее родного края, городов и посёлков.
Они стремятся внести личный вклад в их подъём и процветание, не остаются в стороне от дел, — заметил Путин.
Президент подчеркнул, что участники форума предлагают интересные и творческие подходы к важнейшим проблемам, среди которых улучшение инфраструктуры, благоустройство и сохранение самобытного и неповторимого колорита регионов.
Ранее News.ru писал, что в Ставрополе прошла церемония закрытия международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». Форум собрал в столице края молодых лидеров из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Вьетнама, Армении, Грузии и других стран.
News.ru: последние новости
В Крым прибыла делегация из ЕС Путин обратился к Симоньян после её встречи с Соболь Путин предложил американке сразиться на татами
Комментарии
Политика , Общество , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Делегация из ЕС не сдержала эмоций от Крымского моста53
Свадьба на борту: литовский катер нарушил границу РФ11
Делом Голунова заинтересовались в Кремле
Задержание Голунова: Симоньян вынесла свой вердикт54
Инцидент с МиГ-29К заблокировал индийский аэропорт17
Видео
13:40
В МИД возникли проблемы со связью
Политика
02:08
Задержание Голунова: Симоньян вынесла свой вердикт
Общество
01:09
Инцидент с МиГ-29К заблокировал индийский аэропорт
Происшествия Армия
02:07
Свадьба на борту: литовский катер нарушил границу РФ
Прибалтика Происшествия
02:15
Крым выдвинул условие Совету Европу
Политика
00:50
Журналисту «Медузы» предъявили обвинение
Происшествия
00:53
Пентагон возмутился решением Турции из-за С-400
Оружие Армия
00:58
Опозоренную плагиатом Бузову унизили на «Муз-ТВ»
Шоу-бизнес Статьи
01:53
Зеленский устроил закрытую встречу в лесу
Украина В мире
03:37
Врачи внесли ясность в состояние Алибасова
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение