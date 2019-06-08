Путин заявил о большом потенциале российской молодёжи

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям церемонии награждения победителей XVI Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия ».

Он отметил, что это мероприятие зарекомендовало себя как авторитетная и востребованная площадка для привлечения молодого поколения к решению важных задач социально-экономического развития регионов.

И потому он [форум] по праву включён в реализацию масштабного, открытого проекта платформы «Россия — страна возможностей», — говорится в обращении лидера государства.

По его словам, представленные на конкурсе инициативы указывают на большой и созидательный потенциал российской молодёжи, которую искренне волнует будущее родного края, городов и посёлков.

Они стремятся внести личный вклад в их подъём и процветание, не остаются в стороне от дел, — заметил Путин.

Президент подчеркнул, что участники форума предлагают интересные и творческие подходы к важнейшим проблемам, среди которых улучшение инфраструктуры, благоустройство и сохранение самобытного и неповторимого колорита регионов.

Ранее News.ru писал, что в Ставрополе прошла церемония закрытия международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». Форум собрал в столице края молодых лидеров из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Вьетнама, Армении, Грузии и других стран.