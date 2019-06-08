Виталий Портников: Кремль ставит ультиматумы Зеленскому (Еспресо, Украина)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил в интервью РБК, что «продолжить работу „нормандской четверки" с чистого листа не получится“.

Для того, чтобы возобновились контакты лидеров стран-участниц и даже контакты на уровне руководителей внешнеполитических ведомств, Лавров требует от нового украинского руководства выполнения уже достигнутых договоренностей. При этом глава российского МИД уверен, что эти договоренности не исполняет именно Киев , а не Москва . И вот только после того, как эти договоренности будут новым украинским руководством исполнены — а среди них и решение об «оформлении процедуры вступления в силу закона об особом статусе Донбасса в увязке с проведением на этих территориях выборов» — можно будет встречаться. Проще говоря, вначале Зеленский должен предоставить автономию оккупированным территориям и легализовать марионеточные криминальные режимы, которые создал там Путин, а уже затем российский президент подумает, стоит ли встречаться в «нормандском формате».

На этом фоне совершенно иначе выглядят предложения, высказанные бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Минске. Они становятся первым шагом на пути исполнения новым украинским руководством российского ультиматума. Не случайно Сергей Лавров приветствовал возвращение Кучмы в Минский процесс и его слова о том, что «Украина должна выполнить в законодательном плане ряд положений минских договоренностей» (разумеется, цитирую сейчас не самого Кучму, а пересказ его слов Лавровым). Теперь мы, по крайней мере, точно понимаем, чего Кремль ожидает от своего давнего партнера, украинских олигархов и нового украинского президента.

При этом — даже если предложить, что все условия Кремля будут исполнены и капитуляция Украины состоится под возбужденные аплодисменты коллаборационистской и дезориентированной части населения нашей страны, это отнюдь не гарантирует украинцам ни мира, ни хотя бы относительного суверенитета. И указание на готовность России и дальше работать над демонтажем украинской государственности есть в том же интервью Лаврова. Министр иностранных дел России утверждает, что «власти в Киеве душат русских», когда «принимают законы — об образовании, об украинском как государственном языке, отменяют законодательные акты, обеспечивавшие права русскоязычных и других национальных меньшинств». И предупреждает — «защита русскоязычных, русской культуры, яз