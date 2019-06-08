Путин объявил «Первую технологическую войну»

Владимир Путин наконец-то прокомментировал противостояние США и Huawei, которое в перспективе может либо привести к коллапсу китайского телеком-гиганта, либо ознаменовать конец американской гегемонии на технологическом рынке. Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, российский лидер уделил конфликту буквально 15 секунд своей речи — реплика получилась емкая, явно заточенная под попадание в заголовки.

Владимир Путин президент Российской Федерации «Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют даже в некоторых кругах „первой технологической войной наступающей цифровой эпохи“.

Можно даже предположить, что целился президент именно в международную прессу, потому что на русском „Первая цифровая“ звучит куда лучше „Первой технологической“, зато на английском более звонко сказать „Tech War I“, а не „Digital“.

В любом случае, отрицать масштабы противостояния не приходится. Сегодня стало известно, что санкциям Вашингтона подчинится и Facebook. Компания Цукерберга прекратит предустановку приложений Facebook, Instagram и WhatsApp на новые устройства Huawei. Эксперты называют меру скорее номинальной — их всегда можно будет установить из магазина приложений. Если, конечно Alphabet не ограничит для Huawei доступ к Google Play — на этот случай, по данным китайской Global Times, телеком-гигант уже разрабатывает собственную операционную систему Oak, или „Дуб“, которая должна выйти к осени. Комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин

Эльдар Муртазин ведущий mobile-аналитик „Такого полномасштабного давления я не могу припомнить. Фактически цель США — не просто замедлить, а в идеальном случае — уничтожить Huawei как конкурента, потому что США отстают в 5G, а 5G — это то, на чем вырастет и уже вырос Huawei, и остановить его здесь практически невозможно. На ПМЭФ МТС подписал рамочное соглашение о том, что будет развивать 5G именно с Huawei. До этого это был другой российский оператор, и, в общем-то, это ключевой поставщик во всем мире. Треть патентов мировых принадлежит Huawei. Настолько компания интегрирована в эту область, что либо мы отказываемся от 5G как такового, либо нам надо работать с Huawei, хотим мы того или нет. Исходя из этого, вот это заборостроительство, строительство оград, рогаток — не поможет. Оно чуть-чуть замедлит, возможно, развитие компании, но не уронит ее“.

Дмитрий Рябинин. Если действительно признать Huawei эдаким эрцгерцогом Фердинандом „Первой цифровой“, ясное дело, что России не удастся прикинуться Швейцарией. Однако „в пику“ США слепо доверять Китаю не стоит — предостерегает руководитель HiTech Mail.ru

Дмитрий Рябинин руководитель HiTech Mail.ru „Россия так или иначе должна встать на какую-то одну из сторон, и у России есть возможность плодотворного сотрудничества с Китаем, потому что в отличие от многих стран, у нас есть свои разработки и возможности исследования. Поэтому я думаю, что здесь можно выступить единым фронтом. Тем более, что выхода нет другого. То есть это абсолютная мировая технологическая война, и очевидно, что в ближайшее время такие воины будут только нарастать, потому что битва будет не за ресурсы, а за технологии. А если получится наладить взаимовыгодное сотрудничество, то Россия от этого, безусловно, выиграет. Но самое главное понимать, что нет постоянных врагов и друзей. Если мы будем неосторожно относиться к китайцам, то рано или поздно мы можем получить неприятные сюрпризы“.