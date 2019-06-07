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Лавров обсудил с генсеком ООН Сирию, Венесуэлу и Украину 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обменялись мнениями по ситуации в Сирии, Венесуэле и Донбассе. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД России.
"Проведен обстоятельный обмен мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, Венесуэле и на востоке Украины. Подчеркнута безальтернативность политико-дипломатических путей урегулирования этих и других кризисных ситуаций", — информировали в министерстве.
Стороны также рассмотрели перспективы повышения эффективности ООН, в том числе в сфере предотвращения и урегулирования конфликтов, а также вопросы сотрудничества России с Всемирной организацией.
"Собеседники подтвердили обоюдную приверженность укреплению принципов многосторонности и примата международного права в международных отношениях", — добавили на Смоленской площади.
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Комментарии1
Политика , Сергей Лавров , Антониу Гутерриш , МИД , ООН , Венесуэла , Сирия
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