Лавров обсудил с генсеком ООН Сирию, Венесуэлу и Украину

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, Венесуэле и на востоке Украины. Подчеркнута безальтернативность политико-дипломатических путей урегулирования этих и других кризисных ситуаций", — информировали в министерстве.

Стороны также рассмотрели перспективы повышения эффективности ООН, в том числе в сфере предотвращения и урегулирования конфликтов, а также вопросы сотрудничества России с Всемирной организацией.