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«Самые наилучшие пожелания»: Путин обратился к Симоньян на ПМЭФ 

Рамблер + ещё 6 7 минут назад
Фото: соцсети
Президент России Владимир Путин передал наилучшие пожелания главному редактору RT Маргарите Симоньян, которая утром в пятницу оказалась в больнице после инцидента с преследованием сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовью Соболь.
Об этом сообщает "Газета.ру".
Симоньян должна была посетить пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента. В ходе заседания Путин пожелал Симоньян всего наилучшего.
«Мы желаем всего самого доброго Маргарите. Передайте ей самые наилучшие пожелания», — сказал он.
Ранее Маргарита Симоньян рассказала в твиттере, что в коридорах «Эха Москвы» ее встретила активистка ФБК Любовь Соболь с включенной камерой и начала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина. Симоньян отказалась отвечать на вопросы, сказав, что об интервью надо договариваться заранее. Соболь продолжала следовать за журналисткой, пока та не обратилась за помощью к сотрудникам «Эха», которые вызвали ей скорую помощь.
Симоньян была госпитализирована с угрозой позднего выкидыша из-за психоэмоционального стресса.
Комментарии24
Политика , Общество , Сергей Собянин , Маргарита Симоньян , Любовь Соболь , Владимир Путин , Фонд борьбы с коррупцией , Эхо Москвы
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