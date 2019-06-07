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«Я говорю серьезно»: Путин оценил работу Зеленского 

Рамблер 18 минут назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского хорошим актером, но отметил, что для государственного управления «нужны другие качества».
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Об этом сообщает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о возможных контактах с Зеленским, Путин сказал, что пока не знаком с новым президентом Украины.
«Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, — он хороший актер», — сказал Путин, после чего в зале раздался смех и аплодисменты.
«Я говорю серьезно, а они смеются», — отреагировал российский лидер.
Он подчеркнул, что для актерства нужно много талантов, в том числе талант перевоплощения.
«А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества», — добавил Путин.
Политика , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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