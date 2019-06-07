«Я говорю серьезно»: Путин оценил работу Зеленского

Об этом сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о возможных контактах с Зеленским, Путин сказал, что пока не знаком с новым президентом Украины.

«Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, — он хороший актер», — сказал Путин, после чего в зале раздался смех и аплодисменты.

«Я говорю серьезно, а они смеются», — отреагировал российский лидер.

Он подчеркнул, что для актерства нужно много талантов, в том числе талант перевоплощения.